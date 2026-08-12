Медведев указал на глупость выступающей против СВО молодежи

Медведев: противники СВО среди молодежи ведут себя так из глупости

Молодые россияне, которые вступают категорически «против всего», в том числе и спецоперации, просто не осознают свои поступки. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил такое поведение глупостью.

«Ведь откуда вылазят эти люди с такими совершенно искривленными мозгами? Именно просто потому, что не понимают, что делают, в основном», — сказал он на встрече с экспертным советом по созданию Народной программы партии «Единая Россия».

Медведев также признал существование убежденных негодяев, но выразил надежду, что среди молодежи их не так много.

«Это скорее от глупости и несознательности», — заключил зампред Совбеза, призвав «Единую Россию» к более плотной работе с подобным контингентом.

Он также подчеркивал, что ВСУ принялись бить по маркетплейсам, поскольку Украина воюет исключительно с мирным населением.