Медведев назвал автора постов в своем Telegram-канале

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пишет все свои посты самостоятельно. Об этом он рассказал на встрече с писателями. Слова политика привели в Telegram-канале партии «Единая Россия».

«Если бы я что-то подобное поручил, мне бы ничего не сделали. Мне бы сказали: „Вы чего?“ Просто люди бы испугались… Такие вещи только я могу делать, у меня эксклюзив», — ответил Медведев.

Зампред Совбеза объяснил, что цель его канала в том, что бы граждане России понимали, что руководство государства также оценивает события, которые происходят со страной, как и они.

В своих постах Медведев часто допускает резкие высказывания в адрес руководства стран Запада и Украины. В одном из последних постов он обратился с предупреждением к президенту Владимиру Зеленскому, назвав его «зеленым небритым чмо».