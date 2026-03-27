Медведев ответил Каллас на слова про Донбасс об истории Эстонии в составе России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас плохо знает историю своей родной страны. На это указал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X .

Так он прокомментировал ее заявление об усилении давления США на Украину по территориальным уступкам Донбасса в пользу России.

«Подопытная крыса Каллас, чье лицо было лишено интеллекта, снова попала в точку, заявив, что Россия „требует того, чего у нее никогда не было“. Донбасс! Который принадлежал России и никому другому. Жаль быть такой глупой в 50 лет. На самом деле Эстония (ужас!) тоже была частью России», — написал Медведев.

Глава европейской дипломатии назвала ловушкой требования США к украинскому режиму отказаться от подконтрольных Киеву территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Об этом она заявила на полях саммита G7, который проходит во Франции.

Каллас подчеркнула, что это неприемлемое требование к любой стране — отказываться от своих «законных земель в обмен на мир или гарантии безопасности».

На ее заявление также отреагировал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он заявил, что глава европейской дипломатии настроена на продолжение боевых действий. В качестве совета он рекомендовал Каллас выбрать добрые книги и забыть про комиксы Marvel.