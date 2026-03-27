Дмитриев посоветовал Каллас читать мирные книги, а не комиксы

Заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас о конфликте на Украине и роли США в переговорах с Россией вызвали ироничную реакцию главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Свой комментарий он опубликовал в соцсети Х и сопроводил его необычным советом.

«Сторонница войны Кая хочет, чтобы конфликт продолжался. Ей стоит читать мирные книги, а не комиксы Marvel», — написал Дмитриев.

Так он отреагировал на заявление Каллас о том, что Евросоюз обеспокоен давлением США на Украину в ходе переговоров с Россией.

Глава евродипломатии также говорила, что Соединенным Штатам следует выйти из войны с Ираном и при этом активнее поддерживать Украину. По ее словам, рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке способствует усилению России.

Дмитриев ранее сравнил Великобританию и Евросоюз с миром из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости». Герои там борются за выживание и основные ресурсы — воду и топливо — среди бесплодных пустошей.