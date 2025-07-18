Мединский рассказал, что Путин разбирается в истории лучше многих специалистов

Президент России Владимир Путин разбирается в истории в некоторых аспектах даже лучше многих узких специалистов-историков. Об этом рассказал в интервью kp.ru его помощник Владимир Мединский.

«Это, признаюсь, не раз меня поражало», — добавил он.

Путин хорошо понимает, что история России всегда была, есть и будет частью мировой, подчеркнул его помощник.

По словам Мединского, человеком, который знает и понимает историю, сложно манипулировать. При этом он заметил, что общество в России интересуется предметом гораздо больше, чем в среднем за рубежом.

Ранее Путин, выступая на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле, заявил, что история ничему не учит западных политиков, если они до сих пор мечтают нанести России стратегическое поражение.