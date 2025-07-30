«Мечтают нас сломать». Кадыров сделал заявление о врагах

Кадыров: сколько бы планов не строили враги, победа России не за горами

Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально высказался о врагах и переменах в себе. Пост с рассуждениями он опубликовал в Telegram-канале .

Чеченский лидер заявил, что враг неспокоен и мечтает, чтобы Россия сломалась.

«Он не может спать, поскольку тревожит одно: мы все еще здесь. Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять. Мы просто стали другими — хладнокровными, молчаливыми, собранными», — написал он.

По словам Кадырова, взгляд врагов наполнен злобой, ведь в «каждом из нас есть то, чего им не купить, не украсть, не придумать».

Также глава Чечни заявил, что россиян не сломать и они рождены, чтобы плечом к плечу стоять за своих и за землю. Сколько бы враги не строили планов, победа России уже не за горами.

В начале июля Кадыров опроверг распространившиеся в Сети слухи о серьезном ухудшении его здоровья. Он подчеркнул, что у него организм, как у молодого парня.