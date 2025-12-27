МЧС допустило размещение данных об укрытиях ГО на «Госуслугах» по всей России

Куренков: данные об укрытиях ГО могут появиться на «Госуслугах» во всех регионах

МЧС России рассматривает возможность размещения информации о защитных сооружениях гражданской обороны на портале «Госуслуги» для жителей всех регионов страны. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков в интервью РИА «Новости» .

По его словам, в настоящее время такая система работает в пилотном режиме в Белгороде и Шебекинском районе Белгородской области. Эти территории были выбраны с учетом приграничного положения и регулярных обстрелов, а сама мера, как отметил Куренков, уже показала свою эффективность.

Параллельно в субъектах России разрабатываются интерактивные карты укрытий гражданской обороны. Они размещаются на сайтах региональных органов исполнительной власти и муниципалитетов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО, и доступны всем гражданам.

Вопрос о распространении практики публикации данных об укрытиях через «Госуслуги» на всю страну в настоящее время находится на стадии рассмотрения.

