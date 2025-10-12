Микроавтобус с пассажирами врезался в укрытие от дронов в Белгороде

Водитель белгородского микроавтобуса ПАЗ не справился с управлением и попал в аварию во время рейса. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве заявили, что во время проезда по улице Макаренко пассажирский транспорт наехал на препятствие.

Медицинская помощь понадобилась двум взрослым и двум несовершеннолетним пассажирам.

Водитель автобуса заявил, что во время управления почувствовал себя плохо, поэтому потерял управление.

Прибывшие на место сотрудники полиции приступили к выяснению всех обстоятельств аварии.

По данным авторов Telegram-канала «Белгород № 1», автобус врезался в модульное укрытие от беспилотников, которые установили в разных точках города.

Сегодня же стало известно, что легковой автомобиль Zeekr врезался в припаркованный КамАЗ дорожных служб на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы.

Как сообщил 360.ru источник в экстренных службах столицы, водителя иномарки госпитализировали с переломами обеих ног.