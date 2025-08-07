MAX прорвался в «Госуслуги». ФСБ дала добро

Мессенджер MAX получил согласование от ФСБ для подключения к системе «Госуслуги». Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, его процитировало РИА «Новости» .

По словам министра, Федеральная служба безопасности утвердила модель угроз и все технические условия, необходимые для безопасного взаимодействия MAX с государственной инфраструктурой.

Он добавил, что мессенджер полностью выполнил предъявленные требования и готов к интеграции с сервисами.

Руководство MAX 6 августа протестировало свой сервис на подключение к «Госуслугам». Все данные будут передаваться через него только с согласия пользователей.

Создание MAX анонсировали в марте 2025 года. Бета-версия мессенджера работает уже несколько месяцев. Суперприложение объединит в себе мессенджер, социальную сеть, поисковик и платежную систему.

Подключат MAX и к «Госуслугам». Это будет одной из ключевых его функций. В июне сенатор Ольга Епифанова допускала, что соединение мессенджера и сервиса госуслуг может состояться осенью.