MAX протестировал подключение к «Госуслугам»

Разработчики успешно протестировали интеграцию «Госуслуг» в мессенджер MAX. Об этом сообщила пресс-служба компании VK.

Специалисты проверили подключение платформы к Единой системе идентификации и аутентификации «Госуслуги». Они использовали для этого новый прогрессивный метод — протокол аутентификации OpenID Connect.

По данным VK, поставщиком оборудования стала IT-компания «Инфотекс интернет траст», у которой есть лицензии Минцифры, ФСТЭК и ФСБ.

В пресс-службе уточнили, что OpenID Connect дает возможность с согласия пользователя безопасно передавать данные между ЕСИА и МАХ.

«Реализация протокола аутентификации — аппаратная», — добавили в компании.

Ранее о скорой интеграции «Госуслуг» и МАХ рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он объяснил, что работы по внедрению сервиса завершат уже через несколько недель. Вход в «Госуслуги» через мессенджер сделают удобным и безопасным.