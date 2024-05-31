Матыцин станет курировать спорт в должности внештатного советника Мишустина

Экс-министра спорта Олега Матыцина утвердили в качестве внештатного советника премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, передало РИА «Новости» .

«Олег Матыцин утвержден в должности внештатного советника председателя правительства. Приказ об этом подписан Михаилом Мишустиным», — сказано в публикации.

В сообщении отметили, что Матыцин будет курировать спорт, с которым он работал будучи на посту министра в прошлом составе правительства. Также экс-министр будет отвечать за взаимодействие со странами ШОС и БРИКС по спортивной теме.

Ранее Госдума утвердила всех заместителей председателя правительства. Пост заместителя главы кабмина занял Денис Мантуров, а на должность вице-премьера по транспорту назначили Виталия Савельева.