Матыцин станет курировать спорт в должности внештатного советника Мишустина

Кабмин назначил Матыцина советником председателя правительства по спорту

Фото: РИА «Новости»

Экс-министра спорта Олега Матыцина утвердили в качестве внештатного советника премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, передало РИА «Новости».

«Олег Матыцин утвержден в должности внештатного советника председателя правительства. Приказ об этом подписан Михаилом Мишустиным», — сказано в публикации.

В сообщении отметили, что Матыцин будет курировать спорт, с которым он работал будучи на посту министра в прошлом составе правительства. Также экс-министр будет отвечать за взаимодействие со странами ШОС и БРИКС по спортивной теме.

Ранее Госдума утвердила всех заместителей председателя правительства. Пост заместителя главы кабмина занял Денис Мантуров, а на должность вице-премьера по транспорту назначили Виталия Савельева.

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте