Матвиенко упрекнула Хуснуллина в неуплате налогов

Стать примером для владельцев незарегистрированных домов и погасить накопившиеся налоги за проживание призвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вице-премьера Марата Хуснуллина. Внимание на этот диалог обратил ТАСС .

Выступавший на правительственном часе в Совете Федерации Хуснуллин поднял вопрос незавершенных домов и проблем, с которыми сталкиваются их владельцы. Вице-премьер признался, что сам стал одним из пострадавших, потому что около восьми лет не мог подключиться к трансформаторной станции из-за нехватки мощности. В результате он оформил участок как стройплощадку, чтобы провести электричество.

Хуснуллин добавил, что уже после прошел все необходимые регистрационные процедуры, но на это потребовалось время.

«Люди живут, налоги не платят. Но поскольку вы публично признали, что восемь лет жили в незарегистрированном доме, придется вам задним числом налоги-то уплатить. Подать пример остальным», — обратилась Матвиенко к Хуснуллину.

Вице-премьер заявил, что сейчас ведется работа по упрощению процедур регистрации незавершенных домов, потому что по всей стране их насчитывается десятки тысяч.

В начале ноября спикер Совета Федерации дала ироничный совет первому заместителю министра здравоохранения России Владимиру Зеленскому. Матвиенко попросила чиновника не называть громко свою фамилию, чтобы у него не возникло проблем.