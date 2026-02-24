Матвиенко назвала недопустимым получение Украиной ядерного оружия

Ядерного оружия на Украине быть не должно. Об этом написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграм-канале .

Она напомнила, что безъядерный статус Украины был одним из условий ее независимости и не подлежит пересмотру. Кроме того, Матвиенко призвала британских и французских парламентариев привлечь к ответственности Кира Стармера и Эммануэля Макрона за их действия.

«Действия, которые всерьез снижают уровень безопасности на континенте в целом, но, прежде всего, для британцев и французов», — подчеркнула глава Совфеда.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина получит атомное оружие, то Россия сможет нанести ядерные удары не только по ней, но и по странам, которые его поставили.