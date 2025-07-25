«Матрешками не удивишь». Матвиенко обрушилась на китайского «уродца» лабубу

Китайская кукла лабубу, которую носят на сумках по всему миру, возмутила Валентину Матвиенко. О своем отношении к популярному аксессуару спикер Совета Федерации высказалась на заседании, отметил телеканал RT .

Она назвала лабубу «уродцем» на которого «смотреть невозможно» и удивилась, почему зарубежная кукла вызывает такой ажиотаж, в то время как традиционные русские сувениры, например матрешки, молодежь не выбирает в качестве аксессуаров.

По мнению спикера Совфеда, в России давно пора поддержать собственных производителей и создать не менее востребованные товары, способные стать трендами за пределами страны.

Ну, матрешками нашими уже не удивишь. Где наши? Вот такие, продвинутые, новые, креативные товары, которые бы у нас в стране пользовались успехом, и которые можно было бы сделать модным трендом в мире.

По словам главы Совфеда, у российских предпринимателей достаточно идей, чтобы запустить новые модные продукты, если государство поможет организовать их продвижение и производство.

Матвиенко призвала активно развивать креативную индустрию, чтобы в будущем именно отечественные бренды становились мировыми хитами, а не иностранные игрушки.

Персонажа лабубу (Labubu в оригинале) создал дизайнер из Гонконга Лун Касин. Это только главный герой небольшой серии, куда также входят персонажи Молли и Плакса.

Игрушки выпускаются в формате блайндбоксов. Покупатель не знает, какая именно внутри фигурка, пока не вскроет упаковку.

Лабубу принесла основателю фирмы-производителя Pop Mart десятки миллиардов долларов, рыночная стоимость компании обогнала «Газпром», отмечала газета РБК.