Мать Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Херсонской областью»

Мать главы Чечни Аймани Кадырову, которая является президентом регионального общественного фонда имени Ахмат-хаджи Кадырова, наградили орденом «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом в Telegram-канале написал председатель правительства республики Магомед Даудов.

«Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области», — отметил Даудов.

Председатель правительства также поздравил Аймани Кадырову с днем рождения, который она отметила 4 августа. Даудов назвал мать чеченского лидера «человеком с большим сердцем, сильным характером и редким сочетанием мудрости, терпения и милосердия».

В конце июня сын Рамзана Кадырова Адам женился. С бракосочетанием Адама Кадырова поздравил лично президент России Владимир Путин.