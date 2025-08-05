Мать главы Чечни Аймани Кадырову, которая является президентом регионального общественного фонда имени Ахмат-хаджи Кадырова, наградили орденом «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом в Telegram-канале написал председатель правительства республики Магомед Даудов.
«Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области», — отметил Даудов.
Председатель правительства также поздравил Аймани Кадырову с днем рождения, который она отметила 4 августа. Даудов назвал мать чеченского лидера «человеком с большим сердцем, сильным характером и редким сочетанием мудрости, терпения и милосердия».
В конце июня сын Рамзана Кадырова Адам женился. С бракосочетанием Адама Кадырова поздравил лично президент России Владимир Путин.
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Мать Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Херсонской областью»
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