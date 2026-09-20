Мастер рукопашного боя Петрухин впервые побывал в одинцовском ЦОН

Фото: Пресс центра Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»

С помощью современных технологий можно присоединиться практически к любому УИКу в формате онлайн и оценить обстановку. Об этом заявил призер чемпионата мира по рукопашному бою, финалист конкурса «Лидеры России» Евгений Петрухин, который впервые посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове.

Для спортсмена провели экскурсию и детально объяснили технологию контроля за ходом голосования.

«Я увидел, что сейчас можно присоединиться практически к любому УИКу в формате онлайн, посмотреть, как все происходит на местах», — подчеркнул он.

Петрухин отметил, что организаторы хорошо охраняют конституционное право человека на голосование, и это не может не радовать.

«Я уверен, что выборы пройдут прозрачно, честно, потому что я своими глазами за этим наблюдаю», — добавил мастер рукопашного боя

В воскресенье в России завершается голосование на выборах в Государственную думу IX созыва. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.