Массовые задержания прошли в Москве. Футбол закончился автозаками почти для 100 человек

В российской столице правоохранительные органы провели масштабные задержания болельщиков на футбольном матче между «Спартаком» и ЦСКА. О пресечении нарушений общественного порядка и первых судебных решениях отчитались в московском главке МВД.

По итогам принципиального противостояния на стадионе «Лукойл Арена» и прилегающих к нему территориях в отделы полиции были доставлены 95 граждан. Большинство из них, 78 человек, попались силовикам уже за пределами чаши стадиона, еще 17 задержали непосредственно на трибунах во время игры.

Отдельное внимание оперативники уделили инциденту с дракой между фанатами непримиримых соперников. Вычислить участников потасовки удалось благодаря работе системы идентификации зрителей (Fan ID).

Суд уже вынес вердикты в отношении зачинщиков конфликта. Инициатора стычки со стороны армейцев отправили под административный арест на пять суток, кроме того, ему выписали «бан» на посещение любых официальных спортивных турниров сроком на три года.

Двое оппонентов из стана красно-белых также понесли наказание. Одним из них оказался несовершеннолетний, его делом займется соответствующая комиссия.

Второму поход на матч стоил жизни в России — гражданина «сопредельного государства» власти решили выслать из страны сразу после того, как он отбудет пять суток административного ареста.

