Встреча «Краснодара» с «Динамо» переросла в дикую драку на поле

Судья удалил пятерых футболистов после конфликта «Краснодара» и «Динамо»

Товарищеский матч между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» превратился в массовую драку на поле. Об этом сообщила газета РБК .

Стычка началась почти в самом конце первого тайма. Игра шла на стадионе краснодарской футбольной академии.

Камера трансляции первых кадров конфликта не уловила. На видео после очередного паса футболисты обеих команд внезапно бросились к центру поля.

К ним присоединились и сотрудники клубов. Началась драка, потасовка продолжалась несколько минут.

В ситуацию вмешался судья. Остановить схватку удалось лишь радикальными мерами, красную карточку получили сразу пятеро футболистов.

Из состава «Краснодара» ушли Жоау Батчи и Кевин Ленини, «Динамо» лишился Гамида Агаларова, Валентина Пальцева и Муталипа Алибекова.

Клубы вывели на поле замены — это позволяют правила товарищеского матча. В меньшинстве командам доигрывать не пришлось.

В июне 2025 года «Краснодар» впервые выиграл чемпионат России, спустя 17 лет после своего создания.

Владелец клуба Сергей Галицкий на собственные средства выстроил в Краснодаре стадион, футбольную академию и парк. Воспитанники его клуба считаются одними из самых дорогих в стране.