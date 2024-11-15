Масштабный рейд по мигрантам прошел в Апраксином дворе

Операцию провели сотрудники СК, МВД, Росгвардии, МЧС, Роспотребнадзора и представители городского военкомата. Силовики проверили более 200 человек и выявили 30 нарушителей миграционного законодательства. Троих задержали по подозрению в фиктивной постановке на учет и подделке документов. Еще одного человека задержали по подозрению в попытке дать полицейскому взятку.

«В ходе рейда также обнаружен склад с контрафактной табачной продукцией и торговая площадка с контрафактными электронными сигаретами. Сотрудниками военкомата вручена 41 повестка натурализованным гражданам России», — добавили в ведомстве.

Ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александра Борзова арестовали на два месяца по делу о незаконной миграции. По данным следствия, он оформлял приглашения на учебу для приезжих из Туркмении, Сирии и Египта, однако они по факту в вузе они не появлялись.