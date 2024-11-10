Ректора частного вуза Петербурга арестовали за оформление иностранцев-нелегалов

Поставивший на поток фиктивное оформление на учебу граждан из Египта, Сирии и Туркмении ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александр Борзов стал фигурантом уголовного дела о незаконной миграции. Об этом сообщил сайт 47.ru .

По данным следствия, руководитель учебного заведения действовал в сговоре с двумя подельниками.

Борзов оформлял на иностранцев приглашения на учебу в институте, а после регулярно уведомлял отдел по вопросам миграции о ее продолжении. Но на лекции иностранные студенты не ходили и вузе не появлялись.

В минувший четверг, 7 ноября, Куйбышевский суд Санкт-Петербурга отправил Борзова под стражу на два месяца. Вместе с ним арестовали уроженца Новосибирска Валерия Урбана и обладателя паспортов России, Сирии и Швеции Хамеда Ахмеда. Своей вины обвиняемые не признали.

Президент России Владимир Путин в минувшую субботу, 9 ноября, подписал указ о внесении поправок в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за незаконную миграцию. Теперь организаторам нелегального въезда иностранцев в Россию грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Также до пяти лет дадут тем, кто оформит мигрантам фиктивную регистрацию.