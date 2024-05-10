Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга | 360°

Власть 10 мая 2024, 14:27 Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга РБК: Мантуров сохранит пост вице-премьера, но перестанет возглавлять Минпромторг РИА «Новости»

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Денис Мантуров покинет пост главы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, но сохранит должность вице-премьера. Об этом сообщил РБК со ссылкой на знакомый с ходом кадровых консультаций источник.

Два собеседника издания не исключили, что Минпромторг возглавит губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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«Это ожидаемое и логичное кадровое решение. При этом все кандидаты на должность руководителя министерства являются выходцами команды Мантурова, о его ослаблении говорить не приходится», — отметили они.

Мантуров получил должность вице-премьера летом 2022 года. Минпромторг он возглавлял с 2012 году, когда сменил на посту Виктора Христенко. В беседе с «Интерфаксом» два года назад Мантуров заявлял, что решение о совмещении должностей принималось в условиях необходимости технологического суверенитета в гражданских отраслях промышленности и наращивания производства в рамках гособоронзаказа.

Ранее Мантуров сообщил, что более 500 предприятий начали работать в новых регионах России.