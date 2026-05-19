Мантуров объявил о возвращении товарооборота с Китаем к росту

Россия и Китай в 2026 году вернулись к положительной динамике товарооборота. Об этом на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Его слова привел секретариат на сайте правительства.

«Инвестиционная активность благоприятно сказывается и на развитии двусторонней торговли. В этом году нам удалось вернуться к положительной динамике товарооборота», — отметил Мантуров.

В сообщении также отметили расширение портфеля совместных проектов, который охватывает такие отрасли, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, агропромышленная и транспортно-логистическая сферы.

С Дин Сюэсяном российский вице-премьер встретился в рамках рабочего визита в Китай, который состоялся в преддверии официальной поездки в КНР президента России Владимира Путина.

Стороны обсудили ключевые вопросы по инвестиционному российско-китайскому сотрудничеству. Россия и Китай подтвердили важность создания комфортных условий для укрепления бизнес-связей.

Перед официальным визитом в Пекин Путин записал видеообращение к жителям Китая. Он отметил «особый характер» российско-китайских отношений.