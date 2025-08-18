Малый и средний бизнес решили поощрять за гумпомощь бойцам СВО

В Госдуму внесут законопроект, по которому затраты компаний и организаций на помощь участникам СВО и мирным жителям, пострадавшим от боевых действий, включат в состав расходов, которые учитываются по упрощенной системе налогообложения. Об этом рассказал 360.ru председатель парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Цель — поддержать и простимулировать тех, кто занимается благотворительностью, и касается это прежде всего малого и среднего бизнеса», — подчеркнул он.

Кроме того, депутат назвал разумной и логичной ситуацию, при которой направленные на благотворительность средства проходят как расходы.

Упрощенная система налогообложения позволяет организациям, в которых работает менее 130 человек и которые зарабатывают в год менее 450 миллионов рублей, при некоторых условиях не платить налоги на прибыль, имущество и добавленную стоимость.

