Бизнесмен из Щелкова передал коптеры в зону СВО

Щелковский бизнесмен и владелец Усадьбы Гребнево Андрей Ковалев оказал значимую поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, передав им беспилотные летательные аппараты. В своем Telegram-канале он сообщил, что дроны уже доставлены на передовую и вскоре будут использоваться бойцами для выполнения боевых задач.

Особую признательность предпринимателю выразили бойцы отряда «Штурмовой» первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии. В видеообращении военнослужащие поблагодарили Андрея Аркадьевича за предоставленное оборудование, подчеркнув важность такой помощи для повышения эффективности подразделения и поддержания боевого духа.

«Российские военнослужащие получили гуманитарную помощь — коптеры, которые скоро отправятся на фронт. Ребята выражают благодарность за поддержку! Это святая обязанность наших предпринимателей — помогать нашим Героям», — отметил Андрей Ковалев.

Инициатива Андрея Ковалева стала ярким примером взаимодействия бизнеса и армии, демонстрируя, как гражданские лица могут внести вклад в общую победу, оказывая необходимую поддержку защитникам Отечества.