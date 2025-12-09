Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России

Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России. Фрагмент с его речью опубликовали в Telegram-канале Кремля.

«Сегодня награды будут вручены военнослужащим, удостоенным звания Героя России. Они проявили исключительные мужество и доблесть, выполняя задачи в зоне специальной военной операции», — сказал президент.

По словам главы государства, бойцы показали высочайший профессионализм, железный характер и умение вести за собой. Они сделали все, чтобы обеспечить продвижение ВС России на ключевых направлениях.

«Одна награда будет вручена посмертно. Семье сержанта Никиты Ивановича Афанасьева. Слава и вечная память всем нашим павшим боевым товарищам», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские бойцы, воспитанные наставниками и учителями, на поле боя выдержали главный экзамен — на верность Родине.