Макроны в ярости. Президент Франции и его жена подали на Оуэнс в суд за слухи о смене пола Брижит

Макроны подали в суд на Кэндис Оуэнс за утверждение, что Брижит — мужчина

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку и блогера Кэндис Оуэнс из-за ее заявлений о том, что первая леди якобы родилась мужчиной. Об этом сообщило Financial Times .

Иск о клевете на 218 страниц подали в Делавэре. В нем говорится, что Оуэнс распространяла «нелепые и клеветнические вымыслы», включая утверждение, что Брижит Макрон якобы ранее была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье. Поводом стал восьмисерийный выпуск ее YouTube-шоу «Становление Брижит», набравший более 2,3 миллиона просмотров.

Адвокат Макронов заявил, что супруги готовы лично прибыть в США для участия в процессе. Они требуют компенсации и рассмотрения дела в суде присяжных.

Как отмечает издание, действующие мировые лидеры крайне редко подают частные иски в США. Кроме того, американское законодательство требует, чтобы публичные фигуры доказали наличие «злого умысла» со стороны ответчика.

Ранее сообщалось, что хирурга Франсуа Фавра, чье имя фигурировало в публикациях о возможной смене пола Брижит, нашли мертвым в Париже.