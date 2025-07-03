Гибель хирурга во Франции связали с запланированным интервью о жене Макрона

Хирурга Франсуа Фавра, чье имя фигурировало в публикациях о возможной смене пола жены французского лидера Эммануэля Макрона Брижит, нашли мертвым в Париже в минувшую пятницу. Об этом сообщило издание Enquete du jour.

Бюро судебно-медицинской экспертизы заявило, что смерть врача наступила из-за падения с большой высоты. Однако родственники Франсуа Фавра не согласны с версией, что он мог добровольно уйти из жизни.

По словам сестры врача Энн Дюпон, он мог погибнуть из-за планов дать разоблачающее интервью об операциях Брижит Макрон и раскрыть их детали.

Также Дюпон отметила, что ее брат был коллегой Патрика Буи. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что этот хирург мог быть причастен к операциям Брижит, направленным на придание ее внешности более женственных черт.

В расследовании под названием «Становление Брижит» Кэндис раскрыла главную тайну семьи Макрон. Выпуски на тему, что супруга Макрона родилась мужчиной*, вызвали возмущение во Франции. Президент США Дональд Трамп лично попросил журналистку свернуть расследование о прошлом жены французского лидера.

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