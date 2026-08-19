Макрон подписал закон о легализации эвтаназии во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил закон о легализации эвтаназии в стране. Об этом сообщил Journal Officiel .

Парламент одобрил инициативу в середине июля, в августе конституционный совет Франции признал законопроект соответствующим конституции республики.

Свой голос за легализацию эвтаназии отдал 291 депутат. Против инициативы выступил 241 парламентарий.

Ранее в Нидерландах эвтаназию впервые провели 12-летнему ребенку. Несовершеннолетний был неизлечимо болен, его пол и медицинский диагноз не разглашаются.

За 2025 году нидерландские медики осуществили эту процедуру в отношении примерно 6% от общего числа умерших граждан. По закону королевства, эвтаназию могут проводить только в тех случаях, когда пациент испытывает невыносимые страдания без малейшей надежды на улучшение состояния.