Мадуро опубликовал свои фото из американской тюрьмы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в Соединенных Штатах, опубликовал в телеграм-канале две свои фотографии из тюрьмы. На кадрах видно, что глава государства стоит в сером спортивном костюме на фоне стены.

Мадуро адресовал фото своим внукам и детям.

«Маленький подарок любви и надежды. Я посылаю эти фотографии как небольшой подарок моим внукам, детям и всем людям, которые нас любят», — написал он.

Президент республики подчеркнул, что его сердце переполнено любовью к близким людям. Он также поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

«Силия и я обнимаем вас навсегда, наши сердца обращены к вам, а наша вера в Бога непоколебима», — добавил Мадуро.

Ранее лидер Венесуэлы обратился к пострадавшим от двух землетрясений соотечественникам. Он рассказал, что вместе с женой Силией переживает за венесуэльцев, и привел фрагмент 25-й главы Евангелия от Матфея.