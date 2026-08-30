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    Мадуро опубликовал свои фото из американской тюрьмы

    Nicolás Maduro
    Фото: Nicolás Maduro/Telegram

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в Соединенных Штатах, опубликовал в телеграм-канале две свои фотографии из тюрьмы. На кадрах видно, что глава государства стоит в сером спортивном костюме на фоне стены.

    Мадуро адресовал фото своим внукам и детям.

    «Маленький подарок любви и надежды. Я посылаю эти фотографии как небольшой подарок моим внукам, детям и всем людям, которые нас любят», — написал он.

    Президент республики подчеркнул, что его сердце переполнено любовью к близким людям. Он также поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

    «Силия и я обнимаем вас навсегда, наши сердца обращены к вам, а наша вера в Бога непоколебима», — добавил Мадуро.

    Ранее лидер Венесуэлы обратился к пострадавшим от двух землетрясений соотечественникам. Он рассказал, что вместе с женой Силией переживает за венесуэльцев, и привел фрагмент 25-й главы Евангелия от Матфея.