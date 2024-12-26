Лукашенко взял горные лыжи на саммит ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял на саммит ЕАЭС в Санкт-Петербург горные лыжи, но они ему не пригодились из-за неподходящей погоды. Об этом он рассказал в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«В такой каше с моим весом — я знаю, что это непросто. Поэтому была альтернатива: целый прицеп дров. Я хорошо сегодня потрудился», — рассказал белорусский лидер.

Он добавил, что каждое утро выполняет какую-то физическую работу, чтобы поддерживать себя в форме.

Утром близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого» поделился кадрами, на которых Лукашенко колет дрова.

Саммит ЕАЭС проходит в Ленинградской области. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Киргизии Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не прилетел из-за того, что заболел COVID-19, и участвует в заседании по видеосвязи.