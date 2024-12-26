Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС в Ленинградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший в Ленинградскую область с рабочим визитом, наколол дров перед заседанием Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Фото необычного утра политика появились в Telegram-канале «Пул Первого» .

На опубликованных кадрах видно, как с утра, перед рабочими встречами, Лукашенко колет дрова.

Саммит ЕАЭС проходит в Ленинградской области на курорте «Игора» 26 декабря. В заседаниях принимают участие президент России Владимир Путин и его коллеги из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Лидеры «евразийской» пятерки обсудили ряд вопросов, касающихся углубления интеграции в ЕАЭС: формирование общего рынка нефти и газа, законодательство в финансовой сфере, снятие ограничений на внутреннем рынке.

Ранее президент Никол Пашинян заявил, что будет принимать участие в саммите в дистанционном формате, потому что его повторный тест на коронавирус оказался положительным.