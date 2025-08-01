Лукашенко вновь назвал Путина «старшим братом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова назвал российского коллегу Владимира Путина старшим братом. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого» .

Прилетев в Санкт-Петербург, белорусский лидер пообщался с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и другими встречающими.

«Что старшему брату передать? Если что-то надо», — спросил он у них.

Далее глава соседнего государства направится на остров Валаам, где и встретится с Путиным. По данным канала, президенты ответят на несколько вопросов прессы.

Личную встречу двух глав государств на днях анонсировала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Она заявила, что лидеры обсудят наиболее актуальные темы — как международные, так и по двусторонним отношениям.