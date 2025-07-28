Лукашенко и Путин проведут встречу в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин в ближайшее время проведут личную встречу, на которой обсудят наиболее актуальные вопросы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«У президентов Белоруссии и России, безусловно, всегда есть что обсудить. Так сказать, пул тем — как по двусторонним отношениям, так и по международной повестке», — сказала она.

Эйсмонт добавила, что Лукашенко и Путин договорятся о личной встрече в скором будущем. Накануне они пообщались по телефону, однако программные вопросы в таком формате обсуждать не стали.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как часто глава российского государства общается с белорусским коллегой. По его словам, президенты поддерживают регулярные контакты.