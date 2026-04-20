Лукашенко рассказал о братских отношениях с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отношения с российским лидером Владимиром Путиным братскими. Об этом он заявил интервью RT.
«С Путиным мы дружим. Даже больше, чем дружим. Мы с ним общаемся как братья. Он хочет видеть меня и дружить со мной. Я с удовольствием дружу с Путиным», — сказал Лукашенко.
Глава Белоруссии также положительно отозвался о взаимоотношениях с лидерами КНР и КНДР. По его словам, совсем скоро он вместе с младшим сыном отправится в Пекин для семейной встречи с председателем Си Цзиньпином.
Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Лукашенко назвал «крепким мужиком», а также умным и образованным человеком, которого демонизировали. По словам президента, глава КНДР готов иметь с ним добрые отношения.
