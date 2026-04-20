Лукашенко назвал причину неудач Евросоюза

Бездумная политика Евросоюза стала основной причиной неудач сообщества, на перспективу там не думают. Об этом RT заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Что касается Европейского союза, основной неуспех — бездумная политика. Они не думают наперед», — заявил белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, ЕС должен был поставить перед собой цель стать самостоятельной опорой планеты. Президент республики признался, что выступает за сохранение ЕС, так как он входит в число ключевых мировых конгломератов вместе с США, Россией, Китаем и Индией.

«Поэтому мы налаживаем с ними отношения. Не совсем получается. Ну, надо иметь терпение. На то мы политики», — заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что санкции Евросоюза не работают, а Западу пора это признать. Он отметил, что не против сделки с США, но нужно ее готовить с учетом интересов обеих сторон.