Лукашенко поздравил украинский народ с Днем Победы

«В Беларуси помнят украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения белорусской земли. Любые попытки переписать историю и посеять недоверие между нашими народами обречены на провал», — заявил президент.

По его словам, белорусы и украинцы плечом к плечу прошли через тяжелейшие испытания, делили боль утрат и радость победной весны 1945 года.

Он добавил, что сегодня крайне важно донести до потомков правду о совместной борьбе с нацизмом — как проявлении безграничной силы и единства. Лукашенко пожелал украинским ветеранам здоровья, а всем жителям Украины — скорейшего мира и согласия.

Накануне белорусский лидер прибыл с рабочим визитом в Россию.