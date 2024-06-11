Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к концу года

Россия и Белоруссия запланировали решить проблему с роумингом к декабрю

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дали задание профильным ведомствам отменить роуминг между двумя странами к декабрю текущего года. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил посол республики РБ в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

По его словам, это решение приурочат к 25-летию заключения Союзного договора.

Дипломат отметил, что тарифы в предоставлении услуг сотовой связи не будут безлимитными, однако они позволят делать звонки в мессенджерах и использовать навигатор, чтобы, например, не заблудиться в Минске.

Ранее Путин на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России и Белоруссии есть сложные вопросы, но в основе их решений лежат интересы двух народов.

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