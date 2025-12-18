Лукашенко назвал Путина волкодавом в политике и великим человеком

Президент России Владимир Путин является великим человеком и настоящим волкодавом в политике, заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова привел Telegram-канал «Пул Первого» .

«Но в политике — волкодав, в политике — великий человек. Давно руководит большой страной. Можно позавидовать его умению и желанию руководить страной, заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики. Он сильный человек», — сказал белорусский президент.

Лукашенко также называл Путина своим старшим братом.

Путин ранее ставил Белоруссию как пример для стран Центральной Азии. Он напоминал, что товарооборот России с республикой превысил 50 миллиардов долларов.