Песков рассказал, как часто Путин общается с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии общаются на постоянной основе, и готовятся к личной встрече в ближайшие дни. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами РИА «Новости» .

По его словам, Владимир Путин и Александр Лукашенко поддерживают регулярное общение.

«Путин с Лукашенко общаются более чем часто, постоянно. И у них могут быть и телефонные контакты, о чем мы вас проинформируем», — отметил Песков.

Он добавил, что личная встреча глав двух государств состоится в ближайшее время. Пресс-секретарь также прокомментировал вопрос о возможном обсуждении переговоров Лукашенко со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.

Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа уже направляется в Минск для диалога по украинскому конфликту с президентом Белоруссии.