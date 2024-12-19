«Люди станут умнее». Задавший Путину вопрос о газетах журналист объяснил свою позицию

Бумажная пресса имеет большую ценность, чем новостные интернет-сайты и Telegram-каналы. Об этом в комментарии ведущей 360.ru Регине Ореховой заявил корреспондент российской газеты «Аргументы недели Узбекистан» Андрей Князев по итогам совмещенной с большой пресс-конференции прямой линии президента России Владимира Путина.

В ходе общения с главой государства журналист попросил его оценить будущее бумажной прессы в условиях ее конкуренции с интернетом.

«Когда человек открывает газету или журнал, то может осмысленно их прочитать и вернуться к материалу. В интернете мало кто станет прочитывать информацию по три или четыре раза. Поэтому я выступаю за сохранение серьезных аналитических газет и журналов, которые предоставляют двустороннюю точку зрения», — заявил Князев.

Он добавил, что чтение бумажной прессы сделает людей только умнее. Отвечая на вопрос, доволен ли он ответом Путина, журналист подчеркнул, что глава государства не полностью ответил на его вопрос.

«Он объяснил, что нужно конкурировать, но нам не дают. Редакция одной из газет отдает их по 25- 30 рублей, а в киоске она стоит в два раза дороже», — пояснил Князев.

Президент России заявил, что бумажная пресса найдет свое место в современном мире. Он пояснил, что сам получает особое удовольствие от чтения газеты, которые можно сравнить только с изучением книг.

«Самое главное — содержание. Если у бумажного носителя будет приличный, интересный контент по сравнению с какой-то интернет-шелухой, она никуда не денется, она не умрет», — подчеркнул Путин.

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