«Люди большого сердца». Мишустин объявил о выплатах почетным донорам в 2026 году

Правительство направит 12,5 млрд руб на выплаты почетным донорам в 2026 году

Кабмин выделит почти 12,5 миллиарда рублей на выплаты почетным донорам в 2026 году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства .

Он напомнил, что в нашей стране звание почетного донора получают те, кто сдал кровь не менее 40 раз. Им предоставляются различные льготы и ежегодная денежная выплата.

«Правительство направит почти 12,5 миллиарда рублей на предоставление таких выплат в текущем году», — сказал Мишустин.

Свыше 60 тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье в 2025 году. Это почти на 2,2 тысячи больше, чем в 2024-м.

Любой здоровый россиянин старше 18 лет может стать донором. Перед процедурой в центре крови ему проводят медицинское обследование.