Свыше 60 тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье в 2025 году

В Московской области с каждым годом все больше людей решаются на важный шаг и становятся донорами. Сдать биоматериал можно в Московском областном центре крови и его подразделениях.

Главное учреждение работает в столице, а филиалы расположены в Подольске, Щелкове, Наро-Фоминске, Воскресенске и Орехово-Зуеве.

Для удобства жителей мобильные пункты для сдачи биоматериала регулярно выезжают в разные города Подмосковья.

«Переливание крови жизненно необходимо пациентам с различными заболеваниями, а также может потребоваться пострадавшим в ДТП и других происшествиях. За прошлый год донорами крови в Подмосковье стали более 60 тысяч неравнодушных человек, это почти на 2,2 тысячи больше, чем в 2024 году», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. Перед процедурой в центре крови нужно будет пройти простое медицинское обследование, которое подтвердит, что донация безопасна.

Для получения звания почетного донора России необходимо сдать цельную кровь 40 раз или плазму 60 раз. Можно также комбинировать сдачу разных компонентов.

Для тех, кто готов помочь, Московский областной центр крови работает без выходных. Прийти можно без предварительной записи с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37А.

Подробные сведения доступны на сайте центра.