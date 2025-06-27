Лицензирование для курьеров-мигрантов захотели ввести в России

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал ввести обязательное лицензирование курьерской деятельности для мигрантов. Текст инициативы оказался в распоряжении 360.ru.

По его словам, это не только снизит террористическую угрозу, но и облегчит поиск курьеров, если на электросамокатах они стали участниками ДТП.

Также Миронов поддержал идею Минтранса о создании Единого федерального реестра курьеров, куда будут вноситься данные о работниках и используемом ими транспорте. Однако он считает, что этого недостаточно, и предлагает ввести полноценное лицензирование.

По словам главы партии, такие меры помогут усилить контроль за незаконной миграцией, легализовать доходы иностранных граждан и повысить безопасность в городах.

«После включения в реестр каждый приезжий еще больше окажется на виду, ему придется легально оформляться на работу, платить налоги. Поскольку в этой сфере трудятся сотни тысяч мигрантов, а зарплаты там большие, то бюджет получит огромные деньги», — сказал Миронов.

Он отметил, что дополнительные средства, поступающие в бюджет, можно будет направить на социальную поддержку малоимущих.

Кроме того, курьеры, регулярно посещая одни и те же адреса, могут собирать информацию о клиентах и передавать ее преступным группам. Лицензирование, по мнению Миронова, поможет предотвратить такие риски.

Ранее Миронов призвал выдворять семьи мигрантов, нарушивших российские законы. По его словам, родственники преступников прекрасно знают, чем занимаются их родные, поэтому фактически укрывают преступление.