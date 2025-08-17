Священник рассказал, какие иконы Путин привез на Аляску

Во время визита в Анкоридж президент России Владимир Путин подарил местной епархии две иконы. Это образы преподобного Германа Аляскинского и Успения Пресвятой Богородицы, сообщил РИА «Новости» советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

С архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием Путин встретился после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Он преподнес икону преподобного Германа Аляскинского, который, по словам Балашова, стал одним из первых миссионеров в Русской Америке. Священник заявил, что его одинаково почитают и в России, и в Штатах.

«А вторую икону — Успения Божией Матери — президент подарил по той причине, что в большинстве епархий Православной церкви в Америке этот праздник отмечался как раз в день саммита, по новоюлианскому календарю», — объяснил он.

Визит Путина на Аляску состоялся 15 августа. Кроме переговоров с Трампом и общения со священнослужителем президент посетил мемориальное кладбище «Форт Ричардсон» и возложил цветы к могилам советских солдат.