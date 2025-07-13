«Либо ее не будет вообще». Путин заявил, что Россия может быть только независимой

Путин: Россия может быть только независимой, иначе ее просто не будет

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сможет существовать только как независимое и суверенное государство. Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент в своем Telegram-канале .

«Просто мы по-другому жить не можем. Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», — подчеркнул президент.

По его словам, российский народ не приемлет внешний диктат или зависимость. Путин подчеркнул, что развитие страны возможно только при полной самостоятельности в принятии решений.

Кроме того, Путин рассказал, что 25 лет назад в разговоре с первым президентом России Борисом Ельциным ответил, что не готов возглавить страну. Однако, согласившись, стал думал о том, как решить стоявшие перед ним и Россией задачи.