Ленинградская область объединит предприятия в рамках туристического проекта

Ленинградская область представила новый проект в сфере промышленного туризма под названием «Крутая локация». В открытой студии «ФедералПресс» на российско-китайском форуме «Открытая промышленность» председатель комитета внешних связей Ленинградской области Анастасия Михальченко рассказала о проекте.

Михальченко отметила, что предприятия региона ранее уже принимали туристов, однако деятельность была разрозненной.

«Мы объединили усилия и разработали единый бренд – «Крутая локация». Это возможность погрузиться в атмосферу региона через знакомство с экономикой, ведущими предприятиями, достопримечательностями, историей, культурой», – подчеркнула она.

Проект основан на комбинированных маршрутах. К примеру, дорога до Тихвина может включать посещение музея Римского-Корсакова, монастыря и экотропы. Выборг, единственный средневековый город-музей в России, предлагает туристам пройтись по узким улицам финской архитектуры, посетить целлюлозно-бумажный комбинат и переночевать в историческом центре.

Лидер по посещаемости – кондитерская фабрика у границы с Петербургом, где производят овсяное печенье. Экскурсия на фабрику стоит около 1700–1900 рублей и заканчивается дегустацией продукции.

«Мы запускаем направление «Крутая локация. Бизнес-туризм» – с возможностью не просто посмотреть предприятие, но узнать его лучшие практики из первых уст», – добавила Михальченко.

Это будет полезно для предпринимателей, так как позволит сэкономить время, деньги и ресурсы.