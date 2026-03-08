Ленинградская и Тульская области заключили соглашение о партнерстве

Главы Ленинградской и Тульской областей Александр Дрозденко и Дмитрий Миляев провели переговоры, результатом которых стало решение заключить договор о межрегиональном взаимодействии. Об этом сообщил сайт gazeta.spb.ru.

Основные сферы сотрудничества включают школьный спорт, промышленность и маркетинг местных товаров.

Кроме того, представители Тулы изучат опыт Ленобласти по социальной поддержке участников спецоперации, посещая реабилитационный центр во Всеволожске.

