Ленинградская и Тульская области заключили соглашение о партнерстве

Главы Ленинградской и Тульской областей Александр Дрозденко и Дмитрий Миляев провели переговоры, результатом которых стало решение заключить договор о межрегиональном взаимодействии. Об этом сообщил сайт gazeta.spb.ru.
Основные сферы сотрудничества включают школьный спорт, промышленность и маркетинг местных товаров.
Кроме того, представители Тулы изучат опыт Ленобласти по социальной поддержке участников спецоперации, посещая реабилитационный центр во Всеволожске.
