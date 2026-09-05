КПРФ предложила платить студенческим семьям при нехватке мест в детсадах

Депутаты КПРФ разработали законопроект о ежемесячных выплатах студенческим семьям, которые не могут устроить ребенка в государственный или муниципальный детский сад из-за отсутствия мест. Об этом сообщил ТАСС .

Инициативу подготовила группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам семьи Ниной Останиной. Компенсацию предлагают выплачивать семьям с детьми от двух месяцев при условии, что ребенок стоит на учете для получения места в детсаду.

Размер выплаты предлагается определять регионам самостоятельно. Один из авторов инициативы Юрий Афонин пояснил, что эти деньги родители смогут направить, например, на няню или частный детский сад.

Ранее в партии «Новые люди» сообщили о серии подкастов «НеТрудный возраст», посвященной подростковой зависимости и ее профилактике.