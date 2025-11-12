Интервью главы МИД России Сергея Лаврова СМИ оказалось настолько обширным, было затронуто столько важных тем, что анализу можно посвятить не одну статью. Тем не менее, чтобы сосредоточиться на главном и ничего не упустить, применим системный подход к дипломатии, разделив страны, с которыми нам приходится иметь дело в современном мире, на три основных типа: 1) дружественные; 2) недружественные, но готовые к диалогу, который можно и нужно вести; 3) те, с которыми в силу зашкаливающих неадекватности и русофобии разговаривать фактически не имеет смысла, по крайней мере, сегодня.

К первым, несомненно, относится Китай, отношения с которым Лавров назвал «беспрецедентно плотными и доверительными». Еще можно упомянуть Казахстан, чей президент находится сегодня в Москве с государственным визитом. Итогом должен стать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, что сразу же выведет республику в ранг ближайших союзников России.

Что касается самых недружественных, то в их число входят страны Балтии, которым, по словам главы МИД, «в Европе отвели задачу натворить как можно больше гнусности в отношениях с Россией», но при этом они «явно переоценивают свое значение для западных европейцев».

Еще — Германия, забывшая о своем печальном статусе «родины нацизма» и отказавшаяся от покаяния за содеянные в прошлом преступления, стремясь сегодня вновь стать «главной военной силой Европы». И, разумеется, Великобритания. Ее цель, несмотря на отсутствие прежнего имперского статуса, — постоянное провоцирование в мире конфликтных ситуаций, в том числе, непосредственно на границах России.

Отдельно стоит упомянуть Украину, точнее — созданный там режим, с которым мы вынуждены вести военный конфликт.

«Курт Волкер заявляет: Путин убежден, что Украина должна быть частью России. Я даже не буду на эту тему говорить. И Путин также считает Зеленского нацистом. Ну да. А где доказательства обратного? Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам „Азова“*, другим нацистским батальонам с шевронами фашистской Германии на руках. Как относиться еще к этому человеку?» — прокомментировал Лавров слова бывшего спецпредставителя США по Украине.