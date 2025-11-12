Системный подход к дипломатии. Лавров назвал основные направления внешней политики России
Интервью главы МИД России Сергея Лаврова СМИ оказалось настолько обширным, было затронуто столько важных тем, что анализу можно посвятить не одну статью. Тем не менее, чтобы сосредоточиться на главном и ничего не упустить, применим системный подход к дипломатии, разделив страны, с которыми нам приходится иметь дело в современном мире, на три основных типа: 1) дружественные; 2) недружественные, но готовые к диалогу, который можно и нужно вести; 3) те, с которыми в силу зашкаливающих неадекватности и русофобии разговаривать фактически не имеет смысла, по крайней мере, сегодня.
К первым, несомненно, относится Китай, отношения с которым Лавров назвал «беспрецедентно плотными и доверительными». Еще можно упомянуть Казахстан, чей президент находится сегодня в Москве с государственным визитом. Итогом должен стать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, что сразу же выведет республику в ранг ближайших союзников России.
Что касается самых недружественных, то в их число входят страны Балтии, которым, по словам главы МИД, «в Европе отвели задачу натворить как можно больше гнусности в отношениях с Россией», но при этом они «явно переоценивают свое значение для западных европейцев».
Еще — Германия, забывшая о своем печальном статусе «родины нацизма» и отказавшаяся от покаяния за содеянные в прошлом преступления, стремясь сегодня вновь стать «главной военной силой Европы». И, разумеется, Великобритания. Ее цель, несмотря на отсутствие прежнего имперского статуса, — постоянное провоцирование в мире конфликтных ситуаций, в том числе, непосредственно на границах России.
Отдельно стоит упомянуть Украину, точнее — созданный там режим, с которым мы вынуждены вести военный конфликт.
«Курт Волкер заявляет: Путин убежден, что Украина должна быть частью России. Я даже не буду на эту тему говорить. И Путин также считает Зеленского нацистом. Ну да. А где доказательства обратного? Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам „Азова“*, другим нацистским батальонам с шевронами фашистской Германии на руках. Как относиться еще к этому человеку?» — прокомментировал Лавров слова бывшего спецпредставителя США по Украине.
Наконец, Соединенные Штаты Америки. Они были важнейшим из, увы, недружественных государств. Но с возвращением в Белый дом Дональда Трампа демонстрируют хотя бы готовность к возобновлению полноценного диалога.
Как раз взаимоотношениям с Вашингтоном Лавров уделил максимальное внимание. Среди важнейших тем, требующих скорейшего обсуждения:
— продление ограничений по ДСНВ и работу над подписанием нового договора;
— усилия США по урегулированию украинского конфликта, которые хоть и заслуживают всяческого приветствия, не отличаются последовательностью;
— внезапные попытки разыграть карту ядерной эскалации, что не может не беспокоить Москву и весь мир.
Как отметил министр, в последнее время Штаты существенно отходят от концепции о недопустимости ядерной войны.
«Что может быть геополитической целью для США? Доминирование. Если ради этого используется фактор ядерного оружия, то это настораживает. Это существенный отход от той концепции, которую одобрили Рейган с Горбачевым: ядерная война не может быть выиграна, поэтому никогда не должна быть развязана», — подчеркнул глава МИД.
Впрочем, надежда на то, что мир все же не скатится в новую гонку ядерного вооружения, остается. Во многом она связана с личными контактами президентов России и США, на встречу которых в Будапеште Москва по-прежнему серьезно рассчитывает.
«Будапешт будет для России предпочтительным местом встречи Путина и Трампа, если Вашингтон возобновит свою инициативу», — напомнил Лавров.
Теперь слово за Белым домом.
* Организация признана террористической и запрещена в России.