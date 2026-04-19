Лавров заявил о решительной защите исторической правды и борьбе с героизацией нацизма

Российская сторона продолжит решительно защищать историческую правду и противодействовать попыткам обелить нацистских преступников. Об этом в видеообращении по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Продолжим решительно защищать историческую правду, противодействовать попыткам обелить нацистских преступников и их приспешников, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны», — сказал министр в обращении, опубликованном на сайте ведомства.

Он отметил, что с Россией солидарно большинство государств. По его словам, широкую поддержку российских тематических инициатив оказывают участники ООН, где ежегодно принимаются проекты резолюций по борьбе с героизацией нацизма, разработанные в России.

Ранее Госдума приняла закон об уголовной ответственности за отрицание и одобрение геноцида советского народа. Под его действие попадают не только территории России, но и памятники за ее пределами.